Türkiye’nin en meşhur tatil noktalarından biri olan Sarımsaklı ziyaretinizde sadece deniz tatili yapıp dönmek istemeyebilirsiniz. Konakladığınız ve tatil yaptığınız lokasyonları yakından tanımak için gezilecek yerleri araştırmanız gerekebilir. Bu sayede seyahatiniz çok daha keyifli olabilir. Sarımsaklı otellerinde konaklarken ziyaret edeceğiniz yerleri planlayıp kendinize bir gezi programı oluşturabilirsiniz. Bölgede ziyaret etmeniz gereken doğal güzelliklerden biri de Şeytan Sofrası’dır. Şeytan Sofrası’nda manzarayı seyredebilir ve fotoğraf çekilebilirsiniz. Çamlık Koyu da bölgedeki önemli doğal güzellikler arasında yer alır ve her gün pek çok doğasever turist tarafından ziyaret edilir. Cunda Adası ise bölgenin en meşhur noktalarından biri olarak karşımıza çıkar. Siz de Sarımsaklı ziyaretinizde bu küçük yerleşim yerini ziyaret ederek tarihi kalıntıları yakından görebilirsiniz.

Sarımsaklı'da Ne Yenir?

Sarımsaklı tatilinizde yörede ne meşhursa onu tatmak isteyebilirsiniz. Bu sayede seyahat ettiğiniz yörenin kültürü ve damak tadı hakkında daha fazla bilgi edinmiş olursunuz. Ayvalık bölgesinde çıkan bir balık türü olan Papalina, bölgede tercih edebileceğiniz lezzetler arasında yer alıyor. Aynı zamanda Cunda Adası’nı ziyaret ettiğiniz bir zaman diliminde sakızlı dondurmanın da tadına bakabilirsiniz. Girit mezeleri, bölgeye yerleşen mübadillerin yanında getirdiği önemli lezzetlerden oluyor. Tüm bu girit mezelerinin tadına bakabilir, sağlıklı ve hafif besinlerin ne kadar da lezzetli bir hal alabileceğini yakından görebilirsiniz. Yörede tadabileceğiniz lezzzetlerden bir tanesi de normal leblebiden farklı olarak odun ateşinde kumda kavrulan girit leblebisidir. Yörede lor tatlısı ve koruk suyu gibi farklı lezzetleri de deneyebilirsiniz.

Sarımsaklı'da Konaklayabileceğiniz Otel Konseptleri

Sarımsaklı popüler bir tatil noktası olması sebebi ile her zevke ve bütçeye uygunluk gösteren otel konseptlerine ev sahipliği yapmaktadır. Sarımsaklı’da kendinize en uygun olan otel konseptini bulmak için neredekal.com’u ziyaret edebilirsiniz. Sarımsaklı apart otelleri gibi seçenekleri tercih edebileceğiniz gibi bir otelden beklediğiniz hizmetlere göre 5 yıldızlı ve her şey dahil otel konseptlerine de göz atabilirsiniz. Her şey dahil otel konsepti genellikle otel içerisinde vakit geçirmeyi sevenler tarafından tercih edilebilirken apart oteller, yöreyi gezmek ve lokal lezzetleri tatmayı isteyenler tarafından sıklıkla tercik edilirler.