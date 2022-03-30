‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 88’inci bölümüne İnhisar’ın fethi damgasını vurdu. Bütün yaşananlara rağmen Osman Bey, İnegöl’e giden kapıları tek tek açmakta kararlıdır.

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 88’inci bölümüne İnhisar’ın fethi damgasını vurdu. Bütün yaşananlara rağmen Osman Bey, İnegöl’e giden kapıları tek tek açmakta kararlıdır.

Bunun için ilk hedefi İnhisar Kalesi'dir. Osman Bey'in sinsi düşmanı Usta, o'nun planlarını çözmeye çalışırken Turgut Alp, Koses ve Alpleriyle İnhisar'a sızan Osman Bey kaleyi fetheder.

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Osman Bey, Alpleriyle İnhisar yol ayrımında "İmdi fetih vaktidir" diyerek fetih yemini eder. Kosses ise Osman Bey'e karşı ittifak ortağı olarak tanıttığı Turgut Bey'i, Tekfur Mateus'un odasına sokar. Osman Bey ve Alpleri ise İnhisar Kalesi'ne Kosses'in komutanı Kiros'un yardımıyla girerler.

Tekfur Mateus, Kosses ve Turgut Bey yemek yerlerken Osman Bey " Selamün Aleyküm Matteus" diyerek odaya girer. Osman Bey "İşittik Mateus! Zulümle hükmeder, adaletini hakkıyla sağlamazmışsın! Bizde adalet pusatımızı kuşanıp geldik. Gayrı İnhisar kalesi! Kayı'nın, Türk'ün, İslam'ın mülküdür!" sözleri üzerine Matteus ve askerleri şoka girer. Matteus'un saldırı emri vermesiyle Osman Bey ve Turgut Alp odada ki askerleri biçerler. Osman Bey'in Alpleri'de kısa sürede İnhisar Kalesi'ni ele geçirirler.

Osman Bey fetih sonrası hazineyi getirterek "Hazineyi ahaliye bizzat sen dağıtasın Turgut Bey! Hemi ahalinin gönlünü kazanasın, hem de cümle alem işitsin, kaleyi senin aldığını! " diyerek İnhisar'ı Turgut Bey'e verir. Kosses 'in "Şimdi Osman Bey! Sırada İnegöl var " sözlerini Osman Bey onaylar. Osman Bey "Nikola tedbirini arttıracaktır! İnegöl'ü kuşatmak güç olacak! Amma alacağız! " diyerek İnegöl'ü Alplerine hedef gösterir.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 88'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.