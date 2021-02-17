Yol ve kaldırımlarda kar temizliği yapılıyor

Nevşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterler ile bulvar ve caddelerdeki yollar başta olmak üzere yayaların kullandığı kaldırımlarda kar temizliği ve tuzlama çalışması yapıyor.

Nevşehir’de hafta başından beri etkili olan kar yağışı nedeniyle önlemlerini artıran Nevşehir Belediyesi, karla mücadelede yoğun mesai harcıyor. Ana arterler başta olmak üzere şehir merkezindeki tüm mahallelerde Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri kar temizliği yaparken, yayaların can güvenliğini sağlamak için de Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de kaldırımlarda temizlik ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Kar yağışı nedeniyle kapanan mazgalları da açan Nevşehir Belediyesi Belediyesi, sosyal medya, ALO 153 ve 0537 850 50 50 WhatsApp ihbar hattına iletilen tüm bildirimlere yanıt vererek, ekipleri anlık olarak riskli noktalara yönlendiriyor.