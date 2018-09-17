'Yeni eğitim öğretim dönemi ülkemize hayırlı olsun'

NEVŞEHİR(MHA) Çatkılı, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim öğretim dönemine daha başlıyor olmanın sevinç ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Araştırıp sorgulama yeteneğine sahip, bilgi üretebilen ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen nesiller yetiştirmek adına yeni bir heyecanla değerlendirilmesi gereken yeni eğitim öğretim dönemi, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda en önemli basamağın nitelikli bir eğitim olduğundan hareketle, çocuklarımızın pozitif bilimleri kavramasının yanı sıra, milli ve manevi değerlerini öğrenme ve içselleştirmesi anlamında da iyi bir fırsat olarak görülmelidir. Öğrenci, öğretmen ve velilerimiz arasında kurulacak sağlıklı bir iletişim ve işbirliği ile bu eğitim öğretim dönemini bir önceki yıllardan daha verimli ve başarılı geçirmesi, daha müreffeh bir Acıgöl´ün teminatı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının İlköğretim Haftası’nı kutluyor, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin Acıgölümüze ve Ülkemize başarılar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2018, 13:30