Son Dakika
Yarışmanın birincisi RTE Anadolu İHL'den
Nevşehir İl Müftülüğü tarafından Ahilik teşkilatının kurucusu, esnaf/sanatkâr zümresinin piri, İslâm âlimi, tabip ve mutasavvıf Ahi Evrân-ı Velî'nin anılması amacıyla ortaokul öğrencileri arasında resim yarışması düzenlendi.
Nevşehir 14.10.2021, 12:21
İl Müftü Yardımcısı Selami Kurt’un başkanlığında oluşturulan komisyonun değerlendirmeleri sonucunda; Ortaokul öğrencileri arası resim yarışmasında Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam-Hatip Ortaokulundan Hüseyin Dönmez birinci, Avanos Ahmet Ergün Ortaokulundan İlknur Güneren ikinci, Avanos Ahmet Ergün Ortaokulundan Ela Nur Kocatepe üçüncü oldu.