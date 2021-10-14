Yarışmanın birincisi RTE Anadolu İHL'den

NEVŞEHİR(MHA) Diyanet İşleri Başkanlığımızca temelde Kur'an'a ve Hz. Peygamber (s.a.s) 'in sünnetine dayalı prensipleriyle Anadolu'nun vatanlaşmasında, Osmanlı Devletinin kuruluşunda ve bir cihan devleti olmasında büyük rol oynayan Ahilik teşkilatının üstün ahlaki değerlerinin toplum nezdinde özümsenmesi; Ahilik teşkilatının kurucusu, esnaf/sanatkâr zümresinin piri, İslam âlimi, tabip ve mutasavvıf Ahi Evrân-ı Velî'nin anılması amacıyla Başkanlıkça ortaokul öğrencileri arasında resim yarışması düzenlendi.

İl Müftü Yardımcısı Selami Kurt’un başkanlığında oluşturulan komisyonun değerlendirmeleri sonucunda; Ortaokul öğrencileri arası resim yarışmasında Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam-Hatip Ortaokulundan Hüseyin Dönmez birinci, Avanos Ahmet Ergün Ortaokulundan İlknur Güneren ikinci, Avanos Ahmet Ergün Ortaokulundan Ela Nur Kocatepe üçüncü oldu.