Yanar, farklı uygulamalarıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor

NEVŞEHİR(MHA) İsmi her ne kadar Nevşehir belediye başkanlığı için sıkça ifade edilir olsa da başkan Yanar Parti içi teşkilat çalışmalarını devam ettiriyor.

Önceki akşam il başkanlığında düzenlenen il yönetim kurulu toplantısında gelişen teknolojiyle siyaseti buluşturmaya devam eden İl Başkanı Yanar, seçimlere 5 aydan uzun bir süre kala seçmenin nabzını tutmaya başladı.

Bizzat kendisi ve yönetim kurulu üyelerine en son görev aldıkları sandıklardaki seçmenleri arayarak sohbet etmelerini isteyen Başkan Yanar ve yönetimi sohbet esnasında seçmenin yerel seçimler öncesinde nabzını tuttu.