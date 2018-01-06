Yabancılara teşekkür belgeleri verildi

Etkinliğe katılan İran, Irak, Kamerun, Afganistan ve diğer Uluslararası Koruma Statüsünde olan yabancı uyruklu göçmenlere İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri takdim edildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da düzenlenen 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü etkinliğine, ilimizde yaşayan göçmenler tarafından hazırlanan el sanatları ürünleri ve yöresel kıyafetleri sergilenirken, göçmenler tarafından oluşturulan müzik grubu tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Etkinliğe katılan İran, Irak, Kamerun, Afganistan ve Diğer Uluslararası Koruma Statüsünde olan yabancı uyruklu göçmenlere İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri takdim edildi.

Böyle bir etkinlikte bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Ömer Taşçı; “Özverili çalışmalarından dolayı tüm personelimize ve yabancı dostlarımıza teşekkür ederiz. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.