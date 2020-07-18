Vali Sezer Becel’den, Türkiye Diyanet Vakfı’na Kurban Bağışı

Vali Sezer Becel, Türkiye Diyanet Vakfının; “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla sürdürdüğü vekâletle kurban organizasyonu kapsamında kurban vekaletini, TDV Nevşehir Şubesine verdi.

İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya’dan Türkiye Diyanet Vakfı 2020 Yılı Vekâletle Kurban Organizasyonu hakkında bilgiler alan Vali Sezer Becel, Türkiye Diyanet Vakfınca sürdürülen vekâletle kurban organizasyonuna destek olmak amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı Nevşehir Şubesine kurban bağışında bulundu.

Vali İnci Sezer Becel’in kurban vekâletini Türkiye Diyanet Vakfı adına kabul eden T.D.V. Nevşehir Şubesi Başkanı ve İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, kendilerine teşekkür ederek, bağış makbuzunu takdim etti.