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Vali Sezer Becel’den, Türkiye Diyanet Vakfı’na Kurban Bağışı
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Türkiye Diyanet Vakfına vekâlet yoluyla kurban bağışında bulundu.
Nevşehir 18.07.2020, 11:08
Vali Sezer Becel, Türkiye Diyanet Vakfının; “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla sürdürdüğü vekâletle kurban organizasyonu kapsamında kurban vekaletini, TDV Nevşehir Şubesine verdi.
Vali İnci Sezer Becel’in kurban vekâletini Türkiye Diyanet Vakfı adına kabul eden T.D.V. Nevşehir Şubesi Başkanı ve İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, kendilerine teşekkür ederek, bağış makbuzunu takdim etti.