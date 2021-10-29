Vali İnci Sezer Becel 1923 Doğumlu Çınarları Ziyaret Etti

Vali Becel ziyaret kapsamında 1923 doğumlu Fatma İzci, Hatice Karaca, Fatma Altıntaş ve Sadet Kılıç’ı evlerinde ziyaret ederek kendileriyle bir süre sohbet etti.

Vali Becel, “Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü. Nevşehir'de yaşayan 1923 doğumlu Cumhuriyet yaşıtlarımızı, büyüklerimizi ziyaret ederek yanlarında olduk. Bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmadık” dedi.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren 1923 doğumlu yaşlılar ise kendilerini yalnız bırakmadıkları için Vali İnci Sezer Becel’e teşekkür ettiler.

Ziyaretlerde Nevşehir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü görevlilerince Cumhuriyetle yaşıt olan 1923 doğumlu 4 ulu çınarın yeni kimlik kartı başvuruları da alındı.