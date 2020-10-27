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Vali Becel, Ürgüp ilçesine bağlı köyleri ziyaret etti
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL, ÜRGÜP İLÇESİNE BAĞLI KÖYLERİ ZİYARET EDEREK KÖYLERİN SORUNLARINI YERİNDE İNCELEMEYE DEVAM EDİYOR.
Nevşehir 27.10.2020, 14:40
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ürgüp ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek köylerin sorunlarını yerinde incelemeye devam ediyor.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in köy ziyaretlerine Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı’nın yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç eşlik etti.