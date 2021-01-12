Vali Becel, TÜRSAB Kapadokya Başkanı Aldemir’i ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya bölgesinde turizmciler ile görüşmeler yapmak üzere TÜRSAB Kapadokya Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Talip Aldemir ve yönetim kuruluun ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya bölgesinin 2021 turizm beklentilerini görüşmek için TÜRSAB Kapadokya Bölge Yürütme Kurulu’nu ziyaret ederek burada bölge turizmcileri ile bir süre görüştü. TÜRSAB Kapadokya Başkanı Talip Aldemir, Kapadokya bölgesinde yapılan çalışmalar ve 2021 yılında turizm sezonuyla birlikte yapılacak olan çalışmalar hakkında Vali İnci Sezer Becel’e bilgiler verirken ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Becel, turizmciler ile bir süre görüşmesinin ardından ziyareti sona ererken Vali Becel’in ziyaretine İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici eşlik etti.