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Vali Becel şehit ve gazi ailesini ziyaret etti
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL, 1990 YILINDA HACIBEKTAŞ’TA GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONRASINDA ŞEHİT DÜŞEN BEKÇİ KADİR KAYA’NIN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ. ŞEHİT AİLESİ İLE BİR SÜRE GÖRÜŞEN VALİ İNCİ SEZER BECEL, KENDİLERİNE KAPILARININ HER ZAMAN AÇIK OLDUĞUNU İFADE EDERKEN AİLENİN İSTEK VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ.
Nevşehir 12.11.2020, 10:57
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, şehit ve gazi ailesini ziyaret etti.
Vali Becel, Polis Gazisini ziyaret etti1991 yılında Şırnak’ın Cizre ilçesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada gazi olan Polis Memuru İhsan Biçkin’i ziyaret eden Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Gazi Biçkin ve ailesi ile bir süre görüştü. Gazi Biçkin ve ailesinin istek ve taleplerini de dinleyen Vali Becel bir ihtiyaçları olduğunda her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.