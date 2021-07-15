Vali Becel, şehit Semih Turgut’un eşi Nevin Turgut’u ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 2016 yılında Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde teröristlerin saldırısı sonrasında şehit düşen Polis memuru Semih Turgut’un ailesini ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti. Vali Becel bu kapsamda 2016 yılında Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Emniyet Müdürlüğü’ne teröristlerce düzenlenen bombalı saldırı sonrasında şehit düşen Polis memuru Semih Turgut’un eşi Nevin Turgut’u ziyaret etti. Vali Becel ziyarette Nevin Turgut ile bir süre sohbet ederken şehit Semih Turgut’un çocukları ile yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in ziyaretine İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol’da eşlik etti.