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Vali Becel, şehit Semih Turgut’un eşi Nevin Turgut’u ziyaret etti
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 2016 yılında Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde teröristlerin saldırısı sonrasında şehit düşen Polis memuru Semih Turgut’un ailesini ziyaret etti.
Nevşehir 15.07.2021, 15:35 15.07.2021, 17:16
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 2016 yılında Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde teröristlerin saldırısı sonrasında şehit düşen Polis memuru Semih Turgut’un ailesini ziyaret etti.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in ziyaretine İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol’da eşlik etti.