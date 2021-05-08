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Vali Becel, pazaryerlerini denetledi
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan semt pazarlarını denetledi.
Nevşehir 08.05.2021, 16:28 08.05.2021, 18:08
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan semt pazarlarını denetledi.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda bugün Nevşehir il merkezi, ilçeler ve merkeze bağlı beldelerde toplam 16 ayrı pazar açıldı.