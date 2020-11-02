Son Dakika
Vali Becel, haftaya okul ziyareti ile başladı
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL, HAFTANIN İLK DERS SAATİNDE 30 AĞUSTOS İLKOKULU İLE HACI MAKBULE AVLANMAZ İMAM HATİP ORTAOKULUNU ZİYARET ETTİ. VALİ BECEL BURADA ÖĞRENCİLER İLE BİR SÜRE SOHBET EDERKEN KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA MİNİK ÖĞRENCİLERE ÇEŞİTLİ SORULAR SORDU.
Nevşehir 02.11.2020, 11:06
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel yeni haftaya okul ziyaretleri başladı.
Nevşehir Valisi Becel, , “Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize iyi bir eğitim-öğretim yılı geçirmeleri dileklerinde bulunduk” dedi.