Son Dakika

Vali Becel, haftaya okul ziyareti ile başladı

NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL, HAFTANIN İLK DERS SAATİNDE 30 AĞUSTOS İLKOKULU İLE HACI MAKBULE AVLANMAZ İMAM HATİP ORTAOKULUNU ZİYARET ETTİ. VALİ BECEL BURADA ÖĞRENCİLER İLE BİR SÜRE SOHBET EDERKEN KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA MİNİK ÖĞRENCİLERE ÇEŞİTLİ SORULAR SORDU.

Nevşehir 02.11.2020, 11:06
Vali Becel, haftaya okul ziyareti ile başladı
banner230

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel yeni haftaya okul ziyaretleri başladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, haftanın ilk ders saatinde 30 Ağustos İlkokulu ile Hacı Makbule Avlanmaz İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Vali Becel burada öğrenciler ile bir süre sohbet ederken korona virüs ile mücadele kapsamında minik öğrencilere çeşitli sorular sordu.

Nevşehir Valisi Becel, , “Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize iyi bir eğitim-öğretim yılı geçirmeleri dileklerinde bulunduk” dedi.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@