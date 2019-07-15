Vali Aktaş ve Belediye Başkanı Arı Saatçi Hoca Caddesinde incelemelerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ile birlikte Meteris Meydanı ve Saatçi Hoca Caddesinde incelemelerde bulundu. Başkan Arı, incelemeler sırasında Vali Aktaş’a belediye ekiplerince burada gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit ve İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Ramazan Çiftci birlikte Lale Caddesi ve Saatçi Hoca Caddelerini gezdi. Heyet burada belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmaları bir süre izledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Vali Aktaş’a Nevşehir Belediyesi ekiplerince Lale Caddesi, Meteris Meydanı ve Saatçi Hoca Caddesi’ndeki çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Hem Lale Caddesi hem de Saatçi Hoca Caddesi’nin Nevşehir’in araç ve yaya trafiğinin en yoğun yaşandığı caddelerden biri olduğunu ifade eden Arı, her iki caddenin de yapılan çalışmalarla modern bir görünüme kavuştuğunu kaydetti. Bu caddelerdeki altyapının tamamen yenilendiğini ifade eden Arı, “Çalışmalar kapsamında 50 yıllık içme suyu borularını tamamen yeniledik. Bu sayede hem halkımıza daha sağlıklı içme suyu ulaştırabileceğiz hem de su kesintilerini ciddi manada önleyeceğiz. Bunun yanında bu caddelerimizde olmayan ve aşırı yağışlarda sorunlara neden olan yağmur suyu hattının da yaptık. Yenilediğimiz kaldırımlarımız ve parklarımız ile birlikte sıcak asfalt sayesinde Nevşehirlilere konforlu bir ulaşım sağladık.” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2019, 23:38