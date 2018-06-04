Vali Aktaş, Eskiyaylacık Köyü’nde İftar Programına Katıldı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte il, ilçe ve köylerde gerçekleştirilen iftar programlarına katılarak, vatandaşlarla bir araya gelen Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Gülşehir İlçesine bağlı Eskiyaylacık Köyü Muhtarlığı tarafından organize edilen İftar programına katıldı.

Vali Aktaş, Eskiyaylacık Köyü’nde İftar Programına Katıldı
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Programda Gülşehir İlçe Kaymakamı Çağlar Tekin ve Eskiyaylacık Köyü Muhtarı Seyit Ahmet Efe de hazır bulundu.

İftar öncesi ilk olarak köy halkı ile sohbet eden Vali Aktaş, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Vali Aktaş; “Zaman zaman köylerimizde hazırlanan iftar sofralarına katıldığını belirterek; “Amacımız bir sofranın etrafında buluşarak birliğin, beraberliğin sağlanması ve varsa aramızdaki kırgınlıkların da ortadan kalkmasıdır” dedi ve köy halkının Ramazan aylarını tebrik etti.

Ardından köy meydanında kurulan iftar sofrasına geçildi. Dualar okunarak, hep birlikte oruçlar açıldı.

Köy halkı ile iftar yemeği sonrası da vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Aktaş, iftar organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eskiyaylacık Köyü Muhtarı Seyit Ahmet Efe ise Vali İlhami Aktaş’ı köylerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendilerine teşekkür etti.

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