Uzaktan Eğitimde Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi Farkı!

Altınyıldız Eğitim Kurumlarında uzaktan eğitim sistemi ile online eğitimler okullarımızda bu zamana kadar ara vermeden devam etmiştir.

-Senkron dersler kapsamında 1456 oturum ile ‘’Öğretmenimle Buluşuyorum Etkinlikleri’’ ve ‘’Soru-Cevap Buluşmaları’’ gerçekleşmiştir.

-46 öğretmenimiz bugüne kadar ALTINYILDIZ’a özel 2.030 video eğitim içeriği üretmiştir.

-1.421.000 video ders izlenmiştir.

-Süre olarak toplamda 231 güne karşılık gelen video dersler hazırlanmıştır.

-9. Sınıftan 12. Sınıfa kadar 15 farklı çevrimiçi sınav uygulanmıştır.

15 Ağustos 2020 tarihinden itibaren yüzyüze telafi eğitimlerimiz başlayacaktır.

Altınyıldız ailesi olarak, bugüne kadar Türkiye dereceleri kazanarak büyük başarı gösteren öğrencilerimizin 2020 Üniversite sınavlarında yine Nevşehir’in ve Türkiye’nin gururu olacaklarına inancımız tamdır.

Elde ettiği akademik sınav başarılarıyla, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kazandığı Türkiye ve Dünya dereceleri ile eğitimde örnek uygulamalarıyla “Türkiye’nin Örnek Okulu’’ vasfını gururla taşımaktadır.

Altınyıldız Eğitim Kurumları, “aklın ve bilimin ışığında” Türkiye’nin gelecekteki liderlerini yetiştirmeye devam edecektir.