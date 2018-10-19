Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından otogar kavşağında yapılan yol kontrol uygulamasında yapılan kontroller sonrasında bir araç içerisinde 50,18 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Polis ekipleri tarafından Adnan Menderes Terminal kavşağında yapılan yol kontrolleri sırasında bir araç içerisinde yapılan aramada beyaz renkli şeffaf naylon poşet içerisinde 50, 18 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç içerisinde Afgan uyruklu olduğu öğrenilen G.O. ve E.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildikleri öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2018, 16:29