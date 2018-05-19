Uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

Derinkuyu ilçesinde yol kontrol uygulama noktasında yakalanan ve uyuşturucu ticareti yaptıkları öğrenilen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu ilçesin yapılan yol kontrol ve uygulama noktasında kontrol için durdurulan araç içerisinde 40 gram eroin ele geçirilirken araç içerisinde bulunan Y.C.S.’nin üst aramasında 3 gram kağıda sarılı eroin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından araç içerisinde bulunan E.A. ve Y.C.S. gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler ’Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak’ suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.