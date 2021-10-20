Ürgüp’ün elektrik altyapısı güçlendiriliyor

Ürgüp’te yapılan elektrik alt yapı çalışmaları ile kısa bir gelecekte hayatımızın her anında olacak elektrikli araçlar için gereken hazırlıklar yapılıyor. Ürgüp'te yaz aylarında başlayan çalışmalar kapsamında bir çok noktada kalın elektrik kabloları çekiliyor.

Evka'dan başlayarak oteller bölgesinden Bahçelievler Mahallesi'ni de kapsayan bölgelerde hem trafolar yenileniyor, hem de kalın elektrik nakil kabloları döşeniyor. MERAM Elektrik dağıtım A.Ş. bölge müdürü Türker Soylu'dan aldığımız bilgilere göre hızla büyüyen ve gelişen Ürgüp'te yapılmakta olan



yatırımla amaçlanan bir çok faydanın yanı sıra geleceğin olmazları arasında yer alacak elektrikli araç şarj istasyonları için gerekli altyapı da hazır hale geliyor.Soylu; yapılan çalışmalarda asgari düzeyde verilen rahatsızlık için vatandaşlara hoşgörüsü nedeniyle teşekkür ederek, yapılan elektrik yatırımı ile, arızaların azaltılması ve enerji tedariği noktasında iyileştirmeler yaşanmasının yanında gelecekte elektrikli araç şarj istasyonları için altyapının güçlendirilmesinin amaçlandığını belirtti.