Ürgüp’te uyuşturucudan 4 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Ürgüp’te 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 2 gram toz esrar, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 5 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken tahkikatın devam ettiği öğrenildi.