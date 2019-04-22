Ürgüp’te uyuşturucu taciri 3 kişi tutuklandı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu taciri 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu istihbarı çalışmalar ve bilgi paylaşımı sonucunda Nevşehir’e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisinin ulaşması sonrasında Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta 243,84 gram metamfetamin, 1,22 gram kokain, 4 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan H.K., M.T. ve İ.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 18:32