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Ürgüp’te hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Nevşehir 08.10.2019, 13:32 08.10.2019, 14:14
Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı ile aranan H.K.T. yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K.T. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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