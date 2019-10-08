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Ürgüp’te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Nevşehir 08.10.2019, 13:32 08.10.2019, 14:14
Ürgüp’te hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı ile aranan H.K.T. yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K.T. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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