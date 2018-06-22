Ürgüp’te hakkında arama kararı olan şahıs tutuklandı

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında hakkında arama kararı olan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğünce Sarıyazı yol kontrol ve denetleme noktasında yapılan denetimler sonucu polis ekiplerince durdurulan araç içerisinde bulunan M.Ö. yapılan GBT kontrolünde “borcunu ödeme şartını ihlal” suçundan arama kararı ile arandığı tespit edilmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.