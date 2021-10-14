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Ürgüp’te Ağaçlar Çiçek Açtı

Ürgüp Ziraat Odası Başkanlığı sosyal paylaşım hesabından yalancı bahara aldanarak çiçek açan ağaçları paylaştı.

Nevşehir 14.10.2021, 16:25
Ürgüp’te Ağaçlar Çiçek Açtı

Ürgüp'te ağaçlar çiçek açtı Ürgüp'te son baharın yaşandığı bu günlerde ağaçlar yeniden çiçek açtı.

Ürgüp'te Kavaklıönü mahallesinde üretici Ferhat Aldemir’in armut ağacı, Aksalur Mahallesinde üretici Ferhat Bozdemir’in erik ağacı, Karacaören köyünde üretici Mehmet Zengin’in elma ağacı Eylül ve Ekim ayında çiçek açarak görenleri şaşırttı.

Ülkemiz genelinde ve ilçemizde hissedilen yalancı bahar, iklim değişiklikleri hiç güzel bir doğa olayı değil. Ağaçlar ‘Sonbahar geldi, yapraklarını dökecek' derken ağaçlar mevsimi şaşırdı rengarenk çiçek açtı. Allah herkesin yardımcısı olsun.

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