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Ürgüp’te 1 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs istihbarı çalışmalar sonrasında yakalandı.

Nevşehir 11.12.2019, 11:42
Ürgüp’te 1 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
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Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs istihbarı çalışmalar sonrasında yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlamat ve İnfaz bürosunca iftira suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.C. polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.C. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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