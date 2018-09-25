Ürgüp'te 4. etap asfaltlama çalışmaları sürüyor

NEVŞEHİR(MHA) Ürgüp'ün tüm ana arterlerinin ardından Mahalle aralarını da dünya standartlarında BSK ile kapladıklarını söyleyen Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, "Dünya Kenti Ürgüp'ün altyapısını tamamladığımız gibi üst yapısını da en kaliteli kaplama malzemesi olan sıcak asfaltla kaplıyoruz" dedi.

Bahçelievler Mahallesi ile Altıkapılı Mahallelerini bağlayan Mezbaha ve Çapul köprülerinin sıcak asfalt kaplamasının tamamlandığını söyleyen Yıldız, “Vatandaşlarımız çeşitli yollarla memnuniyetlerini bildiriyor, bu da bizim çalışma azmimizi artırıyor. Ürgüp'te hayal edilemeyen şeyleri bugün hayata geçiriyoruz. Mutluyuz, gururluyuz dedi.

Bahçelievler Mahallesi sokak aralarının büyük kısmının tamamlandığını ifade eden Yıldız, Yaşlı ve bakıma muhtaç insanlarımızın yaşadığı Hanife Memiş Aksoy Rehabilitasyon merkezimizin yolunun da planlanan sıcak asfalt çalışmaları kapsamında yapıldığını kaydetti.

Çalışmalar kapsamında Fatih Mahallesinde de kalan bazı sokaklarda sıcak asfalt kaplaması yapılacağını söyleyen Yıldız, “4. Etap sıcak asfalt kaplama işimizde başarıyla tamamlanmak üzere, emeği geçen belediyemizin tüm birimlerine ve yüklenici firma çalışanlarına teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.