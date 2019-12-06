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Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, muhtarlarla buluştu
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk Yılın Son Muhtarlar Toplantısını Ürgüp İlçe Merkez Mahalleleri Ve Ürgüp Köyleri Muhtarlarıyla Birlikte Gerçekleştirdi.
Nevşehir 06.12.2019, 14:42 06.12.2019, 15:05
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yılın son Muhtarlar toplantısını Ürgüp ilçe merkez mahalleleri ve Ürgüp köyleri muhtarlarıyla birlikte gerçekleştirdi.
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