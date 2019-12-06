Son Dakika

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, muhtarlarla buluştu

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk Yılın Son Muhtarlar Toplantısını Ürgüp İlçe Merkez Mahalleleri Ve Ürgüp Köyleri Muhtarlarıyla Birlikte Gerçekleştirdi.

Nevşehir 06.12.2019, 14:42 06.12.2019, 15:05
Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, muhtarlarla buluştu
banner230

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yılın son Muhtarlar toplantısını Ürgüp ilçe merkez mahalleleri ve Ürgüp köyleri muhtarlarıyla birlikte gerçekleştirdi.

Ürgüp İlçe Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp ilçe Emniyet Müdürü Hasan Erhan, Ürgüp İlçe Jandarma komutanı Binbaşı Levent Bal ve Ürgüp ilçe kurum müdürlerinin de bulunduğu toplantıda muhtarlar isteklerini ve taleplerini ilettiler.

Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Aralık 2019
İmsak 06:10
Güneş 07:38
Öğle 12:37
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@