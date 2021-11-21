Ülkücüler yine faaliyet atağına kalkıyor

Geçtiğimiz gün göz kamaştıran yönetim kurulunu toplayan Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, birimlere talimatlar vererek yeni faaliyetlerin organizesini yaptı. İlçe Ocaklarında dahil olacağı bu yeni faaliyetler Nevşehir’de heyecan yaratırken, Üniversite’de de 2 büyük organizasyon için kolların sıvandığı bilgisi alındı.

Yönetim Kurulu toplantısının hemen ardından konuşan Ocak Başkanı Ali Türker, “Şehir bizim şehrimizdir. Doğup büyüdüğümüz memleketimize hizmet etmek bizler için en büyük şereftir. Bu vesile ile Ülkü Ocakları birimlerimiz güzel işler yaparak her daim takdir kazanmıştır. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda şimdiye kadar düzenlenmiş en büyük konserimizi yaptık. Konserin ardından tüm birimlerimiz yeniden faaliyet atağına kalkıyor. Özellikle faaliyetlerimiz ortaöğretim, üniversite ve ilçelerde hız kanacak. Tüm birimlerimize faaliyetlerde başarılar dilerim.” Dedi.