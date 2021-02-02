Ülkü Ocaklarından, köpek katliamına tepki

Geçtiğimiz günlerde Ürgüp Sofular köyünde sokak köpekleri acımasızca katledilmiş ve bu durum ülke genelinde büyük ses getirmişti. Bu duruma ilk tepki Nevşehir Ülkü Ocakları’ndan geldi.Nevşehir’de her daim sokak hayvanları için önemli faaliyetlere imza atan Ülkü Ocakları, Ürgüp Sofularda yaşanan hayvan katliamına sessiz kalmadı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ocak Başkanı Ali Türker, “1 Şubat Pazartesi günü sosyal medyaya yansıyan Ürgüp Sofular köyünde, ayakları bağlanarak ölüme terk edilen köpeklerin görüntülerini büyük bir şaşkınlık ve üzüntü ile izlemiş bulunmaktayız. Böylesine aşağılık durumun sebebi olan herkesi lanetliyoruz. Bu önemli konunun takipçisi olacağız “ dedi.