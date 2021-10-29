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Ülkü Ocakları’ndan Ali Eraslan’a vefa

15 Eylül 2021 tarihinde geçirdiği rahatsızlıktan dolayı tedavi gördüğü hastanede yaşama veda eden Ali Eraslan için Ülkü Ocakları hizmet binasında Kur’an tilaveti yapıldı.

Nevşehir 29.10.2021, 12:15
Ülkü Ocakları’ndan Ali Eraslan’a vefa

Nevşehir Ülkü Ocakları ebediyete intikal edenleri için vefa örneği sergilemeye devam ediyor.  

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşama veda eden Ülkücü Camianın kıymetli ağabeyi Ali Eraslan için Nevşehir Ülkü Ocakları hizmet binasında Kur’an tilaveti yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi  27. Dönem Milletvekili Mehmet Varol, Ocak Başkanı Ali Türker, yöneticiler, merhum Ali Eraslan’ın yakınları ve çok sayıda ülkücü gencin katılım gösterdiği program dualar ile son buldu. 

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