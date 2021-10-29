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Ülkü Ocakları’ndan Ali Eraslan’a vefa
15 Eylül 2021 tarihinde geçirdiği rahatsızlıktan dolayı tedavi gördüğü hastanede yaşama veda eden Ali Eraslan için Ülkü Ocakları hizmet binasında Kur’an tilaveti yapıldı.
Nevşehir 29.10.2021, 12:15
Nevşehir Ülkü Ocakları ebediyete intikal edenleri için vefa örneği sergilemeye devam ediyor.
Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem Milletvekili Mehmet Varol, Ocak Başkanı Ali Türker, yöneticiler, merhum Ali Eraslan’ın yakınları ve çok sayıda ülkücü gencin katılım gösterdiği program dualar ile son buldu.