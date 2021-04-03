Ülkü Ocakları yönetimi, Belediye Başkanı Savran’ı ziyaret etti

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a iade-i ziyarette bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve beraberindeki ocak yöneticilerini başkanlık makamında konuk etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Savran, Nevşehir Belediyesi olarak gerek Nevşehir gerekse ülke yararına çalışan tüm sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine büyük önem verdiklerini belirterek, ziyaretlerinden dolayı Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker’e teşekkür etti.

Türker’de Belediye Başkanı Savran’ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Belediye Başkanı Savran ziyarette daha sonra Türker ve beraberindeki ocak yöneticilerine Nevşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği çeşitli projelere ilişkin bilgiler vererek istişarelerde bulundu.