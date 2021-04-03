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Ülkü Ocakları yönetimi, Belediye Başkanı Savran’ı ziyaret etti
Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a iade-i ziyarette bulundu.
Nevşehir 03.04.2021, 11:14 03.04.2021, 19:28
Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a iade-i ziyarette bulundu.
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve beraberindeki ocak yöneticilerini başkanlık makamında konuk etti.
Türker’de Belediye Başkanı Savran’ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.
Belediye Başkanı Savran ziyarette daha sonra Türker ve beraberindeki ocak yöneticilerine Nevşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği çeşitli projelere ilişkin bilgiler vererek istişarelerde bulundu.