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Ülkü Ocakları, MHP’li başkanları ağırladı
Şehrin en büyük teşkilatlanmasını elinde bulunduran ve binlerce kişinin kalbinde taht kuran Nevşehir Ülkü Ocakları misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Ocak Başkanı Ali Türker ve beraberindeki heyet bu kez MHP’li belediye başkanlarını ağırladı.
Nevşehir 19.11.2021, 12:14
Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, Tatlarin Belediye Başkanı Ercan Selvi, Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ve Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren’in katıldığı programda akşam yemeğinin ardından hoş sohbetler gerçekleştirildi.
Ziyaret sonunda ise Ocak Başkanı Ali Türker, başkanları Ülkü Ocaklarının atkısını hediye etti.