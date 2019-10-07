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Ülkü Ocakları Başkanı Türker’den Belediye Başkanı Arı’ya ziyaret

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker Ve Beraberindeki Ocak Yöneticileri, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı Ziyaret Etti.

Nevşehir 07.10.2019, 16:28
Ülkü Ocakları Başkanı Türker’den Belediye Başkanı Arı’ya ziyaret
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Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve beraberindeki ocak yöneticileri, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve beraberindeki heyeti başkanlık makamında misafir etti. Türker ve beraberindeki ocak yöneticilerine Nevşehir Belediyesi’nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler veren Başkan Arı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Nevşehir’de Ülkü Ocakları’nın toplum yararına birçok faydalı işlere imza attığını ifade eden Belediye Başkanı Arı, heyete çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker tarafından Belediye Başkanı Rasim Arı’ya, üzerinde Osmanlı Tuğrası ile birlikte Allah ve Muhammed lafızlarının bulunduğu bir tablo hediye edildi.

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