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Ülkü Ocakları Başkanı Türker’den Belediye Başkanı Arı’ya ziyaret
Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker Ve Beraberindeki Ocak Yöneticileri, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı Ziyaret Etti.
Nevşehir 07.10.2019, 16:28
Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve beraberindeki ocak yöneticileri, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.
Nevşehir’de Ülkü Ocakları’nın toplum yararına birçok faydalı işlere imza attığını ifade eden Belediye Başkanı Arı, heyete çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarette Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker tarafından Belediye Başkanı Rasim Arı’ya, üzerinde Osmanlı Tuğrası ile birlikte Allah ve Muhammed lafızlarının bulunduğu bir tablo hediye edildi.
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