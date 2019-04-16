Uçhisarlı kadınlar Belediye Başkanı Süslü’ye teşekkür etti

Nevşehir merkeze bağlı Uçhisar beldesinde bir süredir kasaba halkını rahatsız eden bir eğlence merkezinin belediye tarafından kapatılması büyük sevinç oluşturdu.

AK Parti kadın kolları belde başkanı ve beraberindeki kadınlar söz konusu eğlence merkezinin kapatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirmek ve Belediye Başkanı Osman Süslü’ye teşekkürlerini iletmek üzere kendisini ziyaret ettiler.

Uçhisar’da halkın huzuru için belediye olarak gerekli adımları atmaktan hiçbir zaman geri durmayacaklarını kaydeden Başkanı Osman Süslü, kasabalı halkın her zaman yanlarında olacaklarını dile getirdi.