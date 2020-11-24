Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’den öğretmenlere 24 Kasım hediyesi

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim etti.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla görevi başında olan ve görevini tamamlayarak emekliye ayrılan tüm öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi. Belediye Başkanı Osman Süslü yaptığı açıklamada, “Öğretmenlik mesleği meyve veren ağaç gibidir ve öğretmenliği en iyi temsil eden ceviz ağacıdır. Ceviz ağacının uzun ömürlü ve bereketli olması ile öğretmenin gelecek nesillere yatırım yapması birbiriyle ilişkilidir. Yaşadığımız virüs salgını münasebetiyle ziyaret edemediğimiz görevini ifa etmiş ve etmekte olan tüm öğretmenlerimizin adına Uçhisar Haydar Çankaya İlk ve Orta Okul Müdürü Kuddusi Koçak’ a hoşgörünün ve bilgeliğin sembolü olan Hz Mevlana’nın ölümsüz eseri Mesnevi, Sinan Yağmur’un eserlerinden isme özel imzalı kitap ve kalem hediye ederek, kasamızda tüm hanelere ceviz ağacı dağıtımı yapacağız. Hayatını ülkesine, ülküsüne ve yeni nesillere adamış öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlar, vefat eden öğretmenlerimize Yüce Allah’tan rahmet dilerim” dedi.