Türkiye Nüfusunun Yüzde 29,4’ü Çocuk

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye çocuk istatistiklerini açıkladı. TÜİK’in açıkladığı ’İstatistiklerle Çocuk’a göre Türkiye nüfusunun yüzde 29,4’ünü çocuk nüfus oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye çocuk istatistiklerini yayınladı. TÜİK’in açıkladığı ’İstatistiklerle Çocuk’a göre Türkiye nüfusunun yüzde 29,4’ünü çocuk nüfus oluşturdu. Türkiye nüfusu 2014 yılı sonu itibariyle 77 milyon 695 bin 904 iken çocuk nüfus ise 22 milyon 838 bin 482 oldu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1935 yılında toplam nüfusun yüzde 45’ini oluştururken 2014 yılında toplam nüfusun yüzde 29,4’ünü oluşturdu.

Çocuk nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2014 yılında çocuk nüfusun yüzde 27,6’sını 0-4, yüzde 27,7’sini 5-9, yüzde 27,4’ünü 10-14 ve yüzde 17,4’ünü ise 15-17 yaş grubu çocuklar oluşturdu. Bu oranların hem yıl hem de cinsiyet bazında önemli bir değişim göstermediği görüldü.

ÇOCUK NÜFUSUNUN EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

Çocuk nüfus oranı illere göre incelendiğinde, 2014 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan iller yüzde 47,8 ile Şırnak ve Şanlıurfa oldu. Bu illeri yüzde 45,7 ile Ağrı ve yüzde 45,2 ile Siirt izledi. Çocuk nüfus oranı en düşük olan ilk 3 il ise sırasıyla Tunceli (yüzde 18), Edirne (yüzde 19,3) ve Çanakkale (yüzde 19,6) oldu.

Çocuk nüfus oranı en yüksek çocuk nüfus oranı olan bölge yüzde 43 ile Güneydoğu Anadolu, en düşük çocuk nüfus oranı olan bölge ise yüzde 21,9 ile Batı Marmara oldu.

2014’TE 1 MİLYON 337 BEBEK DOĞDU

Doğum istatistiklerine göre 2014 yılında 1 milyon 337 bin 504 doğum gerçekleşmiş olup, doğan bebeklerin yüzde 51,4’ünü erkek, yüzde 48,6’sını kız bebekler oluşturdu. Doğum olayları yıllara göre incelendiğinde, cinsiyet bazında önemli bir değişim gözlenmedi. Doğuşta cinsiyet oranı 2014 yılında 105,7 oldu. Yani 100 kız çocuğuna karşılık yaklaşık olarak 106 erkek çocuğu doğdu.

EN POPÜLER İSİMLER

Yeni doğan bebeklere konulan en popüler üç erkek ismi 2014 yılında sırasıyla; Yusuf, Berat ve Mustafa oldu. En popüler üç kız ismi ise sırasıyla Zeynep, Elif ve Hiranur oldu. Çocuklar (0-17 yaş) arasında kullanılan en popüler üç erkek isminin sırasıyla Yusuf, Mehmet ve Mustafa, en popüler üç kız isminin ise sırasıyla Zeynep, Elif ve Merve olduğu görüldü.

ÇOCUKLARIN YARISINDAN FAZLASI SOSYAL MEDYA KULLANDI

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nın 2013 yılı sonuçlarına göre, 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 53,5’i sosyal medya ağlarını kullandı. Bu oran, erkek çocuklarda yüzde 57,8, kız çocuklarda ise yüzde 48,4 oldu.

Yaş grupları daha ayrıntılı incelendiğinde, 6-10 yaş grubundaki çocukların yüzde 32,8’i sosyal medya ağlarını kullanırken, aynı yaş grubundaki erkek çocuklar için bu oran yüzde 35,8, kız çocuklar için ise yüzde 29,4 oldu. Yine, 11-15 yaş grubundaki erkek çocukların yüzde 70’i, kız çocukların ise yüzde 60’ı sosyal medya ağlarını kullandı.

YÜZDE 8,3 OBEZ

Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır.

Sağlık Bakanlığının 2013 yılı verilerine göre, Türkiye’deki çocukların (7-8 Yaş) yüzde 2,1’i zayıf, yüzde 75,5’i normal, yüzde 14,2’si kilolu ve yüzde 8,3’ü şişman (obez) kategorilerinde yer almaktadır. Obezite oranı erkek çocuklarda yüzde 10, kız çocuklarda ise yüzde 6,6 olarak gerçekleşti.

TRAFİK KAZALARINDA 2013 YILINDA 413 ÇOCUK ÖLDÜ

Trafik karayolu kaza istatistiklerine göre 2013 yılında meydana gelen trafik kazalarında 413 çocuk yaşamını yitirirken, 48 bin 307 çocuk yaralandı. Kazalarda ölen çocukların yüzde 48,9’unu 0-9 yaş grubu, yüzde 23’ünü 10-14 yaş grubu, yüzde 28,1’ini ise 15-17 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu.

YOKSULLARIN YÜZDE 44,3’Ü ÇOCUK

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nın 2013 yılı verilerine göre (eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirin yüzde 60 kriterine göre), Türkiye’de yaklaşık 16 milyon 706 bin yoksul fert bulunurken, yoksul çocukların yoksul fertler içindeki oranı yüzde 44,3 oldu.

Yoksul nüfus içindeki çocuk oranının en yüksek olduğu bölgeler sırasıyla yüzde 55,8 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 54,3 ile Kuzeydoğu Anadolu ve yüzde 49,6 ile Ortadoğu Anadolu olduğu görülürken, en düşük olduğu bölgeler ise sırasıyla Batı Marmara (yüzde 30,4), Ege (yüzde 34,3) ve Doğu Karadeniz (yüzde 36,3) oldu.

ÇOCUK HÜKÜMLÜ SAYISI ARTTI

Türkiye’de 2013 yılında ceza infaz kurumuna giren hükümlü sayısı 161 bin 711 iken, ceza infaz kurumuna giren 12-17 yaş grubundaki çocuk hükümlü sayısı 6 bin 132 oldu. Bu çocukların yüzde 97,3’ü erkek, yüzde 2,7’si ise kız çocuk oldu. Ceza infaz kurumuna giren hükümlüler arasında 12-17 yaş grubundaki çocukların oranı 2009 yılında yüzde 1,5 iken, 2013 yılında ise yüzde 3,8’e yükseldi.

Suç türüne göre ceza infaz kurumuna 2013 yılında giren aynı yaş grubundaki çocuk hükümlüler incelendiğinde hırsızlık, yüzde 35,3 ile ilk sırada yer aldı. Hırsızlığı yüzde 14,5 ile yağma ve yüzde 11,2 ile yaralama izledi. Yaş grupları dikkate alındığında, 2013 yılında ceza infaz kurumuna giren çocuk hükümlülerin yüzde 18,5’ini 12-14 yaş grubu, yüzde 81,5’ini de 15-17 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu.

2013’TE 22 BİN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye’de, 2013 yılında 22 bin 464 çocuk yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin yüzde 55,7’sini erkek, yüzde 44,3’ünü kız çocuklar oluşturdu. Çocuk ölümlerinin toplam ölümler içindeki oranı Türkiye’de yüzde 6 olurken, İBBS 1. Düzey’e göre bu oran en yüksek yüzde 20 ile Güneydoğu Anadolu’da, en düşük ise yüzde 2,4 ile Batı Marmara’da gerçekleşti.

Ölüm nedenlerine göre hastalıklar incelendiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında 1-17 yaş aralığındaki çocuklarda en çok “Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler” nedeniyle ölümler gerçekleşti. Bunu sırasıyla “Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları” ve “İyi huylu ve kötü huylu tümörler” izledi.

Hastalıklar yıllara göre incelendiğinde, “Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler” nedeniyle 1-17 yaş grubunda 2013 yılında hayatını kaybeden çocukların oranı yüzde 34,7 iken, 2014 yılında bu oran yüzde 28,4’e düştü. Yine, 2013 yılında aynı yaş grubunda “Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları” nedeniyle hayatını kaybeden çocukların oranı yüzde 12,5 iken, 2014 yılında bu oran yüzde 15,7’ye yükseldi. Son olarak, “İyi huylu ve kötü huylu tümörler” için bu oran 2013 yılında yüzde 11,7’den 2014 yılında yüzde 13,2’ye yükseldi.

Ölüm nedenlerine göre hastalıklar 15-17 yaş grubundaki çocuklarda incelendiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında en çok “Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler” nedeniyle ölümlerin gerçekleştiği görüldü. Bunu sırasıyla “İyi huylu ve kötü huylu tümörler” ve “Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları” izledi.



Geleceğin umudu olan çocukların korunması, sağlıklı olarak doğup büyümeleri, cinsiyet ayrımı yapılmadan eğitim almaları, her türlü barınma sorunlarının çözülerek huzurlu bir ortamda yetişmeleri, aile sevgisi ile büyümeleri, yoksulluğun önlenerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi toplum için önem arz etmektedir.

Bu kapsamda “çocuğun iyi olma hali” politikalarının geliştirilmesi ve oluşturulan politikaların sağlıklı olarak izlenebilmesi amacıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak hazırlanan bu bülten ile yayımlanacak olan “İstatistiklerle Çocuk, 2014” yayını çocuklarla ilgili güncel istatistikleri kamuoyuna sunmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2015, 11:42