'Türkiye güçlü bir ülke, bizde üzerimize düşeni yapacağız'

Tüm Nevşehir halkının yeni yılını da kutlayan Birlik Başkanı Ördü, ülkemizin küresel sorunlarla boğuştuğunu, bu süreçte yaşanan sıkıntıların 2018 yılında daha da geride bırakılacağına inandıklarını kaydeden esnaf odaları birlik başkanı İsmail Ördü, 2018’in tarım, turizm ve ticaret alanlarında olumsuzlukların çözüme kavuşturulabileceği bir yıl olmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Ördü, “Öncelikle tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum. 2018 yılının sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Ülkemizin içerisinde bulunduğu küresel problemler haliyle ilimize de yansımış durumda. Yaşanan olumsuzlukların en başında turizm geliyor. Bölgenin bir turizm bölgesi olması nedeniyle turizmde yaşanan sıkıntılar ister istemez diğer sektörleri de olumsuz etkiledi. Hükümetin esnaf ve sanatkarın bu zor süreci atlatması için gerek KOSGEB, gerekse esnaf kredileri aracılığıyla büyük destekleri oldu. 2018 yılından umutluyuz. İnşallah bir çok problemin aşılması konusunda ciddi adımların atılacağına inanıyorum. Esnaf ve sanatkarın da bu aşamada biraz daha rahatlayacağını düşünüyorum. Yeni yıl umarız turizmde, ticarette, tarımda beklentilerin karşılandığı bir yıl olur. Türkiye güçlü bir ülke. Esnaf ve Sanatkarımızda sabırla ülkemizin daha iyi günlere kavuşmasını bekleyeceğiz ve üzerimize düşeni de yapacağız” dedi.