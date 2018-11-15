Turizmci Ömer Eren, MHP'den Göreme Belediye Başkanlığı için başvuruda bulundu

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde siyasi partilerde ki hareketlilikte her geçen gün artarak devam ediyor.

Göreme’de turizmcilik yapan Ömer Eren, MHP Göreme Belediye Başkan aday adaylığı için partisinin İl Başkanlığına müracaatta bulundu. İl Başkanı İlhan Kaya ile bir süre görüşen Eren, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde MHP’den Göreme Belediye Başkan aday adaylık başvurusunu yaptı.

MHP Göreme Belediye Başkan aday adayı Ömer Eren açıklamasında, “ Kapadokya’nın merkezi konumunda bulunan Göreme’de özellikle turizmci esnafların sorunlarını yakından biliyorum. Göreme’nin turizmde ki eksikliklerini tamamlamak amacıyla MHP’den aday adaylık başvurumuzu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İnşallah 31 Mart 2019 akşamında Göreme, MHP ile şahlanacak” diye konuştu.

MHP İl Başkanı İlhan Kaya’da açıklamasında kendisine aday adaylık süreci boyunca başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2018, 13:53