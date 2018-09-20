TÜGVA Nevşehir İl temsilciliğine Oğuzhan Alkan atandı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir İl Temsilciliği görevine Oğuzhan Alkan atandı.

TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet tarafından atanarak yeni görevine başlayan Alkan, Nevşehir’de milli ve manevi değerlere sahip çıkan aktif bir gençlik ve gençlik teşkilatı ile vatan ve bayrak sevdasıyla yola çıktıklarını belirtti.

Görev sorumluluğu bilinciyle vakit kaybetmeden çalışmalara başladıklarını aktaran Alkan, “ Genel Başkanımıza bu vazifeyi şahsımıza tevdi etmelerinden ötürü teşekkür ediyorum. TÜGVA Nevşehir İl Temsilciliği olarak besmele çekerek göreve başladık. Gençlerimizle, birlik ve beraberlik ruhu içinde çıktığımız bu yolda amacımız, ecdadın bizlere miras bıraktığı aziz vatanımız ve kutsal değerlerini muhafaza eden bir gençlik yetiştirerek omuz omuza yürümektir. Güçlü Türkiye idealine ve geleceğin söz sahibi olacak ilimiz gençlerine hizmet etmek için kolları sıvadık. Bu sancağı Allah’ın yardımıyla yükseklere taşımayı hedefliyoruz. Başarılı ve donanımlı hale getirerek ihyası için çaba harcayacağımız tüm gençlerimizi vakfımızda ağırlamaktan onur duyacağımızı belirtmek isterim” dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2018, 13:39