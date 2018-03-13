Trafik tacizcisi tutuklandı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde trafikte başka araçları taciz eden 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Yapılan bir ihbarı değerlendiren Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafikte başka araçları taciz ettiği iddia edilen araç Hüseyin Terzioğlu Caddesinde durduruldu. Araç içerisinde bulunan 2 erkek ve 3 kadının yapılan GBT sorgulamasında B.G.’nin ‘basit tehdit ve kişilerin huzur ve sükutunu bozma’ suçlarından arandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek, 4 adet tüfeğe ait fişek, 6 adet tabanca fişeği ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan B.G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2018, 11:08