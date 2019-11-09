Terör uzmanı Ağar, Kapadokya Üniversitesi’nde seminer düzenledi
Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı Seminerleri Kapsamında Düzenlenen Konferansın Konuğu Terör Ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar’dı.
Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı seminerleri kapsamında düzenlenen konferansın konuğu Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar’dı.
Kapadokya Üniversitesinin Mustafapaşa yerleşkesinde yer alan Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda düzenlenen “Türkiye’nin Varoluş Mücadelesi” konulu konferansa akademisyenler ve üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterirken, konuya duyarlı bölge halkı da salondaki yerini aldı.
İnanç için samimiyetin yeterli olmadığını, inanç için bilgi ve bilince ihtiyaç olduğunu belirterek konferansında FETÖ konusuna da değinen Abdullah Ağar, ilkelerimize, değerlerimize, kavramlarımıza sahip çıkarak, bilgi ve bilinç üreterek tüm sorunlarımızın bertaraf edilebileceğini vurguladı. Ağar, “Sorunlarımızı bertaraf edecek, kötü durumu tersine çevirebilecek olan saygıdeğer gençlerimizdir” diyerek konferansını tamamladı.
Konferansın sonunda katılımcıların sorularını cevaplayan Abdullah Ağar, daha sonra Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencilerine yönelik düzenlenen seminere katıldı.
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