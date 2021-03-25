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Terör örgütü üyesi 2 şüpheli yakalandı
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ üyesi iki yabancı uyruklu şahsı yakaladı.
Nevşehir 25.03.2021, 12:32
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ üyesi iki yabancı uyruklu şahsı yakaladı.
Öte yandan Suriye uyruklu R.M. adlı kadının ihbarı üzerine Suriyeli M.M.A.M’nin DEAŞ üyesi olduğu için gözaltına alındı.
İkametlerde yapılan aramalarda kuru sıkı tabanca ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edildi.