Tedaviye gidemeyen hastanın yardımına Ürgüp Belediyesi koştu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı yaşanan sel olayının ardından yolu kapanan Cemil Köyü’nden bir vatandaş çareyi sosyal medya üzerinden Ürgüp Belediyesi’nden istemekte buldu. Hızlı yanıtın ardından belediye ekiplerince müdahale edildi. Dün yaşanan yoğun yağış sonrası suların çekilmesiyle çevreye verdiği zarar gözle görülür hale geldi. Cemil Köyü’ndeki bir hastanın evinin yolu kapanması nedeniyle diyalize gidemediği ve tedaviye erişim sağlama noktasında sorun yaşadığı anda sosyal medya üzerinden Ürgüp Belediyesi’ne ulaştı. Yardım çağrısına hızlı bir şekilde dönüş alan vatandaşın yardımına Ürgüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri giderek yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Kısa sürede yolda yaşanan çökmenin onarılmasının ardından, hasta diyaliz için yola çıkarak tedaviye erişim imkânı sağladı. Ürgüp Belediyesi’nin özellikle kriz anlarında sosyal medyayı etkin kullanarak vatandaşa hizmet götürmek noktasındaki hassasiyeti Cemil Köyü halkı tarafından takdirle karşılandı.