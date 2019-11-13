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Tarihi kervansaray duvarına kafası sıkışan güvercin kurtarıldı
Nevşehir’deki Tarihi Bir Kervansarayın Duvarındaki Taşlara Kafası Sıkışan Güvercin İtfaiye Ekiplerinin Çalişmasiyla Kurtarıldı. Tedavisi Yapılan Güvercin Daha Sonra Yeniden Doğaya Bırakıldı.
Nevşehir 13.11.2019, 09:36
Nevşehir’deki tarihi bir Kervansarayın duvarındaki taşlara kafası sıkışan güvercin itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Tedavisi yapılan güvercin daha sonra yeniden doğaya bırakıldı.
Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kontrolleri sonrasında kanadındaki yaralar tedavi edilen güvercin beslenerek yeniden doğaya bırakıldı.
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