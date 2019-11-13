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Tarihi kervansaray duvarına kafası sıkışan güvercin kurtarıldı

Nevşehir’deki Tarihi Bir Kervansarayın Duvarındaki Taşlara Kafası Sıkışan Güvercin İtfaiye Ekiplerinin Çalişmasiyla Kurtarıldı. Tedavisi Yapılan Güvercin Daha Sonra Yeniden Doğaya Bırakıldı.

Nevşehir 13.11.2019, 09:36
Tarihi kervansaray duvarına kafası sıkışan güvercin kurtarıldı
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Nevşehir’deki tarihi bir Kervansarayın duvarındaki taşlara kafası sıkışan güvercin itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Tedavisi yapılan güvercin daha sonra yeniden doğaya bırakıldı.

Nevşehir Belediye Başkanlığı binası karşısında bulunan Kurşunlu Camii altındaki tarihi kervansarayın duvarındaki taşların arasına bir güvercinin sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 metre yükseklikteki duvara itfaiye merdiveni yardımıyla ulaşarak kafası sıkışan güvercini kurtardı.

Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kontrolleri sonrasında kanadındaki yaralar tedavi edilen güvercin beslenerek yeniden doğaya bırakıldı.

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