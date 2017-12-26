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Tabelasında bile güvercinler tünüyor

Kapadokya bölgesi dünyanın, Türkiye’nin eşsiz güzelliklerine sahip bir bölgesi. Kayadan oyma kilise ve yer altı şehirlerinin yanında eşsiz güzellikteki vadileri de görülmeye değer.

26 Aralık 2017 Salı 13:11
Tabelasında bile güvercinler tünüyor
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Özellikle bölgenin tarihi ve turistik güzelliklerini yürüyüş sporuyla birleştirmek isteyenlerin genelde tercih ettikleri vadilerin başında gelen Uçhisar Güvercinlik Vadisi tabelasında bile güvercinlerin tünediği doğal güzelliklere sahip bir Vadi. 
9. yüzyıla kadar güvercinlerin bölge halkı için önemli hayvanlar oldukları görülüyor. Halk vadilere oyulmuş olan ve güvercinlik denilen yuvalarda kuşları besler ve bu yuvalardan topladıkları gübreleri bağlarında kullanırlardı. Eskiden bölgede yaşayan Hıristiyanlar ise bu kuşların yumurtalarını toplayıp fresk adını verdikleri kilise resimlerinin alçılarında kullanırlardı. Daha eski dönemlerde ise hayvanların etlerinin de yenildiği bilinmekte.
Günümüzde dört kilometrelik bir yürüyüş vadisi olarak da kullanılan vadi 4 bin 100 metre uzunluğa sahip.
Vadiye; biri Uçhisar Kasabasından, diğeri ise kasabanın güneyinde kasaba dışından olmak üzere iki adet giriş var. Zengin bitki örtüsüne sahip vadide akarsu da bulunmakta. 15 metre yüksekliğinde bir şelalesi de bulunan vadide eskisi kadar olmasa da güvercinler bulunmakta.
Tarihi Uçhisar Kalesi, vadi için en güzel seyir mekânlarından biri.

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