Suriye uyruklu 1 kişiden esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen Suriye uyruklu bir kişiden esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan Suriye uyruklu şahsın üzerinde yapılan aramada üç ayrı alüminyum folyoya sarılı 0,50 gram ile 2,50 gram arasında değişen plaka esrar ve extacy ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.