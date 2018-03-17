Sultan Abdülhamid’in torunu Nevşehir’e geliyor

Sultan 2. Abdülhamid Han’ın 5. kuşaktan torunu olan Nilhan Osmanoğlu 19 Mart Pazartesi günü Nevşehir’de konferans verecek.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’nın özel davetlisi olarak Nevşehir’e gelecek olan Nilhan Osmanoğlu, “Sultan Abdülhamid’siz 100 Yıl ve Çanakkale” isimli söyleşide sevenleriyle buluşacak.

19 Mart Pazartesi günü saat 15’te Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonunda konuşacak olan Nilhan Osmanoğlu’nun programının moderatörlüğünü ise TV programcısı Orhan Karaağaç yapacak.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2018, 16:17