Seçen’den Taziye Mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen , hain saldırı sonrasında 7 askerimizi için taziye mesajı yayımladı.

Seçen. insanlıktan nasibini alamamış hainlerin yola döşedikleri el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda 7 askerimizin şehit olduğunu ve 2 askerimizin de yaralandığını belirttiği mesajında, şehit askerlerimize yüce Allah ’dan rahmet, geride bıraktıkları ailelere ve tüm Türk Milletine başsağlığı dilerken, menfur saldırıda yaralanan 2 askerimize de acil şifalar temennisinde bulundu.

Seçen mesajında şunları kaydetti: “ Özellikle son aylarda birbiri ardına Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere Emniyet güçlerimiz tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında nefes alamaz hale getirilen şer odakları ile kararlı mücadele devam edecek. “